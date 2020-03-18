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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,70 lira oldu.

18.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:30
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 315,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,70 liradan, 2 bin 79 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 100 liradan, 288 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 292 liradan, 2 bin 32 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 52 liradan, bin 16 liradan alınan Yarım Ziynet bin 36 liradan ve 508 liradan alınan Çeyrek Ziynet 513 liradan satıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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