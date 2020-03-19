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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira oldu.

19.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:10
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 310 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 310,20 liradan, 2 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 64 liradan, 283 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 287 liradan, bin 996 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 16 liradan, 998 liradan alınan Yarım Ziynet bin 8 liradan ve 499 liradan alınan Çeyrek Ziynet 504 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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