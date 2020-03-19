Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 312,20 lira oldu.
19.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:40
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 312,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 312 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 312,20 liradan, 2 bin 56 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 77 liradan, 285 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 289 liradan, 2 bin 10 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan, bin 5 liradan alınan Yarım Ziynet bin 15 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı 'da 312 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 312,20 liradan, 2 bin 56 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 77 liradan, 285 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 289 liradan, 2 bin 10 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 20 liradan, bin 5 liradan alınan Yarım Ziynet bin 15 liradan ve 502 liradan alınan Çeyrek Ziynet 507 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel