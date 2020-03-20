Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,30 lira oldu.

20.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:14
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 315,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,30 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 98 liradan, 287,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291,40 liradan, 2 bin 29 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 49 liradan, bin 15 liradan alınan Yarım Ziynet bin 25 liradan ve 507 liradan alınan Çeyrek Ziynet 512 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Ekonomi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Ekonomi
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Ekonomi
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
İBB’den Kovid-19 önlemi! İstanbul’daki ulaşımda bir devre ara verildi Ekonomi
İBB'den Kovid-19 önlemi! İstanbul'daki ulaşımda bir devre ara verildi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Ekonomi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak

Son Dakika Haberleri

Yatırım fonu istatistikleri - Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek - Ekonomi Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak - Ekonomi Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler - Ekonomi
Loading