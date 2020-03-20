Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 315,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 315,30 liradan, 2 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 98 liradan, 287,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 291,40 liradan, 2 bin 29 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 49 liradan, bin 15 liradan alınan Yarım Ziynet bin 25 liradan ve 507 liradan alınan Çeyrek Ziynet 512 liradan satılıyor.(İHA)

Kaynak: İHA