Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333 lira oldu.
24.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:08
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 332,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 333 liradan, 2 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 214 liradan, 303,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307,50 liradan, 2 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 163 liradan, bin 72 liradan alınan Yarım Ziynet bin 82 liradan ve 536 liradan alınan Çeyrek Ziynet 541 liradan satılıyor. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı 'da 332,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 333 liradan, 2 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 214 liradan, 303,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307,50 liradan, 2 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 163 liradan, bin 72 liradan alınan Yarım Ziynet bin 82 liradan ve 536 liradan alınan Çeyrek Ziynet 541 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi