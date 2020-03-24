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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333 lira oldu.

24.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:15
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 332,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 333 liradan, 2 bin 193 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 214 liradan, 303,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307,50 liradan, 2 bin 143 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 163 liradan, bin 72 liradan alınan Yarım Ziynet bin 82 liradan ve 536 liradan alınan Çeyrek Ziynet 541 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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