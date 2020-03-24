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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333,50 lira oldu.

24.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:10
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 333,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 333,50 liradan, 2 bin 196 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 214 liradan, 304 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308 liradan, 2 bin 146 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 166 liradan, bin 73 liradan alınan Yarım Ziynet bin 83 liradan ve 537 liradan alınan Çeyrek Ziynet 542 liradan satıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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