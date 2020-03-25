Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 332,20 lira oldu.

25.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:33
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 332,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 332 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 332,20 liradan, 2 bin 188 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 209 liradan, 303 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 307 liradan, 2 bin 138 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 158 liradan, bin 69 liradan alınan Yarım Ziynet bin 79 liradan ve 535 liradan alınan Çeyrek Ziynet 540 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ekonomi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Ekonomi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Ekonomi
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı Ekonomi
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Ekonomi
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Erdoğan ’Reklamını yapın’ dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Ekonomi
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:32: 3 kamu bankasından "İşe Devam Kredi Desteği" - Ekonomi 15:29: Kovid-19 salgını Avrupa ülkelerini etkilemeye devam ediyor - Ekonomi 15:29: Oluklu mukavva sektörü "acil ihtiyaçlar" için çalışmaya devam ediyor - Ekonomi 15:29: Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine "hasta personel çalıştırmayın" uyarısı - Ekonomi 15:29: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi - Ekonomi 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek - Ekonomi 14:55: Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu - Ekonomi 14:33: Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? - Ekonomi 14:03: Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak - Ekonomi 13:48: Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin