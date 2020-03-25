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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 334,90 lira oldu.

25.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:50
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 334,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 334,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 334,90 liradan, 2 bin 206 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 227 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 155 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 175 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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