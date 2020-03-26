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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 335 lira oldu.

26.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:10
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 335 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 334,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 335 liradan, 2 bin 207 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 228 liradan, 304,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 308,50 liradan, 2 bin 156 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 176 liradan, bin 78 liradan alınan Yarım Ziynet bin 88 liradan ve 539 liradan alınan Çeyrek Ziynet 544 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel

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