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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,90 lira oldu.

27.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:21
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 336,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,90 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 240 liradan, 308 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 312 liradan, 2 bin 168 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 188 liradan, bin 84 liradan alınan Yarım Ziynet bin 94 liradan ve 542 liradan alınan Çeyrek Ziynet 547 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi

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