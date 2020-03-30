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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.

30.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:33
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 343,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 343,50 liradan, 2 bin 262 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 280 liradan, 313 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 317 liradan, 2 bin 211 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 231 liradan, bin 105 liradan alınan Yarım Ziynet bin 115 liradan ve 553 liradan alınan Çeyrek Ziynet 558 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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