Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.

01.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:00
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 341 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341,20 liradan, 2 bin 247 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 268 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 196 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 216 liradan, bin 98 liradan alınan Yarım Ziynet bin 108 liradan ve 549 liradan alınan Çeyrek Ziynet 554 liradan satıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:13: Korona virüs tedbirlerini İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı yerinde incelendi - Haber 19:13: Sanatçı, yazar ve akademisyenlerden Kütüphane Haftası'nda 'kitapla kal' çağrısı - Haber 19:12: Otoyollarda yapılan denetlemeler hakkında emniyetten açıklama - Haber 19:12: Kongo Cumhuriyeti'nde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti: 20 ölü - Haber 19:12: Turgutlu'da toplu taşıma ve işçi servislerinde koronavirüs denetimi - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber