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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.

01.04.2020 18:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:01
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 341 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341,20 liradan, 2 bin 247 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 268 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 196 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 216 liradan, bin 98 liradan alınan Yarım Ziynet bin 108 liradan ve 549 liradan alınan Çeyrek Ziynet 554 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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