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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira oldu.

02.04.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:24
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 341,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 341.50 liradan, 2 bin 249 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 270 liradan, 311 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 315 liradan, 2 bin 198 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 218 liradan, bin 99 liradan alınan Yarım Ziynet bin 109 liradan ve 550 liradan alınan Çeyrek Ziynet 555 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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