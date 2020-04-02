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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.

02.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:03
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 344,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 344,70 liradan, 2 bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 291 liradan, 314 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 318 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 239 liradan, bin 109 liradan alınan Yarım Ziynet bin 119 liradan ve 555 liradan alınan Çeyrek Ziynet 560 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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