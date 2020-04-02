Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.
02.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:05
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 344,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 344,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 344,70 liradan, 2 bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 291 liradan, 314 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 318 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 239 liradan, bin 109 liradan alınan Yarım Ziynet bin 119 liradan ve 555 liradan alınan Çeyrek Ziynet 560 liradan satıldı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı 'da 344,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 344,70 liradan, 2 bin 270 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 291 liradan, 314 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 318 liradan, 2 bin 219 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 239 liradan, bin 109 liradan alınan Yarım Ziynet bin 119 liradan ve 555 liradan alınan Çeyrek Ziynet 560 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel