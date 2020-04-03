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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira oldu.

03.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:02
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 347,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,60 liradan, 2 bin 289 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 310 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 237 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 257 liradan, bin 119 liradan alınan Yarım Ziynet bin 129 liradan ve 559 liradan alınan Çeyrek Ziynet 564 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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