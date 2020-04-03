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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,90 lira oldu.

03.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:51
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 347,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 347,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,90 liradan, 2 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 312 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 259 liradan, bin 120 liradan alınan Yarım Ziynet bin 130 liradan ve 560 liradan alınan Çeyrek Ziynet 565 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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