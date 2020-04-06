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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,20 lira oldu.

06.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:10
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 359,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 359 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 359,20 liradan, 2 bin 366 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 387 liradan, 328 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332 liradan, 2 bin 312 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 332 liradan, bin 156 liradan alınan Yarım Ziynet bin 166 liradan ve 578 liradan alınan Çeyrek Ziynet 583 liradan satıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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