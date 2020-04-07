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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,50 lira oldu.

07.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:19
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 360,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 360,50 liradan, 2 bin 375 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 396 liradan, 328,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 332,50 liradan, 2 bin 320 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 340 liradan, bin 160 liradan alınan Yarım Ziynet bin 170 liradan ve 580 liradan alınan Çeyrek Ziynet 585 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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