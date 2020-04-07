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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 357,80 lira oldu.

07.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:48
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 357,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 357,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 357,80 liradan, 2 bin 357 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 378 liradan, 326 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 330 liradan, 2 bin 303 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 323 liradan, bin 151 liradan alınan Yarım Ziynet bin 161 liradan ve 576 liradan alınan Çeyrek Ziynet 581 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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