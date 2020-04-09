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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 358 lira oldu.

09.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:41
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 358 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 357,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 358 liradan, 2 bin 355 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 373 liradan, 322 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 326 liradan, 2 bin 296 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 306 liradan, bin 166 liradan alınan Yarım Ziynet bin 176 liradan ve 582 liradan alınan Çeyrek Ziynet 588 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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