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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira oldu.

10.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:09
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 364,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 364 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 364.20 liradan, 2 bin 399 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 420 liradan, 332 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 336 liradan, 2 bin 344 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 364 liradan, bin 172 liradan alınan Yarım Ziynet bin 182 liradan ve 586 liradan alınan Çeyrek Ziynet 591 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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