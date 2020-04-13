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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

13.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:31
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369.20 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 443 liradan, 333 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 335 liradan, 2 bin 354 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 374 liradan, bin 201 liradan alınan Yarım Ziynet bin 211 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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