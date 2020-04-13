Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

13.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:35
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369.20 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 443 liradan, 333 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 335 liradan, 2 bin 354 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 374 liradan, bin 201 liradan alınan Yarım Ziynet bin 211 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Serbest piyasada altın fiyatları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haber 18:22: İsrail uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti - Haber 18:21: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:20: Paris sokaklarına geyikler indi - Haber 18:19: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler