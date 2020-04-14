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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira oldu.

14.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:30
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 375 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 375,20 liradan, 2 bin 471 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 492 liradan, 342 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 346 liradan, 2 bin 415 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 435 liradan, bin 208 liradan alınan Yarım Ziynet bin 218 liradan ve 604 liradan alınan Çeyrek Ziynet 609 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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