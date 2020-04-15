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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.

15.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:02
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı 'da 381,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 382 liradan, 2 bin 516 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 537 liradan, 348,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352,50 liradan, 2 bin 459 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 479 liradan, bin 230 liradan alınan Yarım Ziynet bin 240 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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