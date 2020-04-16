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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384 lira oldu.

16.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:45
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı 'da 383,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 384 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 551 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 472 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 492 liradan, bin 236 liradan alınan Yarım Ziynet bin 246 liradan ve 618 liradan alınan Çeyrek Ziynet 623 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Güncel
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