Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385 lira oldu.
16.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:41
İstanbul Kapalıçarşı 'da 384,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 385 liradan, 2 bin 530 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 551 liradan, 350 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 354 liradan, 2 bin 472 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 492 liradan, bin 236 liradan alınan Yarım Ziynet bin 246 liradan ve 618 liradan alınan Çeyrek Ziynet 623 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi