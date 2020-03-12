Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,2190 liradan, avro 7,0280 liradan güne başladı.
12.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,2190 liradan, avro 7,0280 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,2170 liradan alınan dolar, 6,2190 liradan satılıyor. 7,0260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0240 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 6,2170 liradan alınan dolar, 6,2190 liradan satılıyor. 7,0260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0280 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1910 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0240 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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