Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,3000 liradan, avro 7,0620 liradan güne başladı.
13.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,3000 liradan, avro 7,0620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,2980 liradan alınan dolar, 6,3000 liradan satılıyor. 7,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2770 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0200 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 6,2980 liradan alınan dolar, 6,3000 liradan satılıyor. 7,0600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2770 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0200 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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