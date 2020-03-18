Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4280 liradan, avro 7,0980 liradan güne başladı.
18.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4280 liradan, avro 7,0980 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan satılıyor. 7,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4730 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1110 lira olmuştu.
Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan satılıyor. 7,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0980 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4730 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1110 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Manşet
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