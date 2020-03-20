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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5190 liradan, avro 7,0050 liradan güne başladı.

20.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5190 liradan, avro 7,0050 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 6,5170 liradan alınan dolar, 6,5190 liradan satılıyor. 7,0030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0050 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5360 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0620 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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