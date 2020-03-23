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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5680 liradan, avro 7,0600 liradan haftaya başladı.

23.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:04
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5680 liradan, avro 7,0600 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 6,5660 liradan alınan dolar, 6,5680 liradan satılıyor. 7,0580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0600 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5500 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0210 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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