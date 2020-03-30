Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4860 liradan, avro 7,1980 liradan haftaya başladı.
30.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4860 liradan, avro 7,1980 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,4840 liradan alınan dolar, 6,4860 liradan satılıyor. 7,1960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1980 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1020 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,4840 liradan alınan dolar, 6,4860 liradan satılıyor. 7,1960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,1980 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1020 lira olmuştu.
Kaynak: AA