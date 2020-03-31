Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5840 liradan, avro 7,2580 liradan güne başladı.
31.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5840 liradan, avro 7,2580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan satılıyor. 7,2560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2650 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,5820 liradan alınan dolar, 6,5840 liradan satılıyor. 7,2560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,2580 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5790 lira, avronun satış fiyatı ise 7,2650 lira olmuştu.
Kaynak: AA