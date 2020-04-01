Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6230 liradan, avro 7,3020 liradan güne başladı.
01.04.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:08
İstanbul serbest piyasada dolar 6,6230 liradan, avro 7,3020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan satılıyor. 7,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5710 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1930 lira olmuştu.
Serbest piyasada 6,6210 liradan alınan dolar, 6,6230 liradan satılıyor. 7,3000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,3020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5710 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1930 lira olmuştu.
Kaynak: AA