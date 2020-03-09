Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,1640 liradan, euro ise 7,0290 liradan haftaya başladı.
09.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:19
Dolar 6,1640 liradan, euro ise 7,0290 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1620 liradan alınan dolar, 6,1640 liradan, 7,0270 liradan alınan euro ise 7,0290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,10, euro ise 6,91 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1620 liradan alınan dolar, 6,1640 liradan, 7,0270 liradan alınan euro ise 7,0290 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,10, euro ise 6,91 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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