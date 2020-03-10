Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Serbest piyasada döviz fiyatları - Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,1370 liradan, euro ise 6,9590 liradan güne başladı.

10.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:28
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,1370 liradan, euro ise 6,9590 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan, 6,9570 liradan alınan euro ise 6,9590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,1170, euro ise 6,9920 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi
Paylaş

Manşet 

Haberler

Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti Ekonomi
Mülteci krizi İngiliz basınında: Erdoğan, AB'yle yaptığı görüşmeyi terk etti
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Ekonomi
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu Ekonomi
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı Ekonomi
ABD, Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı Ekonomi
İBB Araştırma Komisyonu, Yenikapı'daki araçlarla ilgili raporunu açıkladı: Makam aracı değil, hizmet aracı