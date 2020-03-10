Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,1370 liradan, euro ise 6,9590 liradan güne başladı.
10.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:30
Dolar 6,1370 liradan, euro ise 6,9590 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan, 6,9570 liradan alınan euro ise 6,9590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,1170, euro ise 6,9920 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan, 6,9570 liradan alınan euro ise 6,9590 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,1170, euro ise 6,9920 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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