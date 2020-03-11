Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,14 liradan, euro ise 6,9710 liradan güne başladı.
11.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:25
Dolar 6,14 liradan, euro ise 6,9710 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1380 liradan alınan dolar, 6,14 liradan, 6,9690 liradan alınan euro ise 6,9710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,1330, euro ise 6,97 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,1380 liradan alınan dolar, 6,14 liradan, 6,9690 liradan alınan euro ise 6,9710 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,1330, euro ise 6,97 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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