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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,2190 liradan, euro ise 7,0280 liradan güne başladı.

12.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:22
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,2190 liradan, euro ise 7,0280 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 6,2170 liradan alınan dolar, 6,2190 liradan, 7,0260 liradan alınan euro ise 7,0280 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,1910, euro ise 7,0240 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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