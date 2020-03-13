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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,30 liradan, euro ise 7,0620 liradan güne başladı.

13.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:25
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,30 liradan, euro ise 7,0620 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 6,2980 liradan alınan dolar, 6,30 liradan, 7,06 liradan alınan euro ise 7,0620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,2770, euro ise 7,02 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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