Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,3390 liradan, euro ise 7,05 liradan haftaya başladı.
16.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:25
Dolar 6,3390 liradan, euro ise 7,05 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,23370 liradan alınan dolar, 6,3390 liradan, 7,0480 liradan alınan euro ise 7,05 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,31, euro ise 7,02 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,23370 liradan alınan dolar, 6,3390 liradan, 7,0480 liradan alınan euro ise 7,05 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,31, euro ise 7,02 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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