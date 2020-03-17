Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,4280 liradan, euro ise 7,18 liradan güne başladı.
17.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:25
Dolar 6,4280 liradan, euro ise 7,18 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan, 7,1780 liradan alınan euro ise 7,18 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,3980, euro ise 7,1260 liradan satılmıştı.
(İHA)
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan, 7,1780 liradan alınan euro ise 7,18 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,3980, euro ise 7,1260 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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