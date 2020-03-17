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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,4280 liradan, euro ise 7,18 liradan güne başladı.

17.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:25
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,4280 liradan, euro ise 7,18 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan, 7,1780 liradan alınan euro ise 7,18 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,3980, euro ise 7,1260 liradan satılmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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