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Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,4280 liradan, euro ise 7,0980 liradan güne başladı.

18.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:16
Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 6,4280 liradan, euro ise 7,0980 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4260 liradan alınan dolar, 6,4280 liradan, 7,0960 liradan alınan euro ise 7,0980 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,4730, euro ise 7,1110 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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