Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,4970 liradan, euro ise 7,09 liradan güne başladı.
19.03.2020 09:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:17
Dolar 6,4970 liradan, euro ise 7,09 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan, 7,0880 liradan alınan euro ise 7,09 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,46, euro ise 7,0510 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan, 7,0880 liradan alınan euro ise 7,09 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,46, euro ise 7,0510 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA