Serbest piyasada döviz fiyatları

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Dolar 6,5190 liradan, euro ise 7,0050 liradan güne başladı.
20.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:20
Dolar 6,5190 liradan, euro ise 7,0050 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5170 liradan alınan dolar, 6,5190 liradan, 7,0030 liradan alınan euro ise 7,0050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,5360, euro ise 7,0620 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
İstanbul Kapalıçarşı'da 6,5170 liradan alınan dolar, 6,5190 liradan, 7,0030 liradan alınan euro ise 7,0050 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,5360, euro ise 7,0620 liradan satılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA